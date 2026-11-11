Использование «Почты России» для доставки алкоголя может поставить под угрозу здоровье граждан и противоречит государственной политике по борьбе с зависимостью. Особую опасность вызывает вероятность попадания спиртного к несовершеннолетним, несмотря на предусмотренные механизмы проверки возраста. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, выступивший против двух законопроектов о дистанционной торговле вином.

Мы категорически против обоих законопроектов о дистанционной продаже алкоголя через интернет. Считаем, что это шаг назад в государственной политике по защите здоровья граждан. Годами мы говорим о необходимости снижать потребление алкоголя, бороться с зависимостью и защищать подрастающее поколение. И в это же время предлагается расширить каналы продажи спиртного, фактически сделав возможной его доставку на дом. Амир Хамитов Депутат

Особую обеспокоенность парламентария вызывает участие в эксперименте «Почты России». Он напомнил, что почтовая сеть представляет собой социально значимую инфраструктуру, которой граждане пользуются для получения пенсий, документов, посылок и других необходимых услуг.

Депутат убеждён, что государственный почтовый оператор должен обеспечивать доступность этих сервисов, а не превращаться в дополнительный канал реализации спиртного.

Ещё одной проблемой Хамитов назвал недостаточную защищённость дистанционной торговли от покупок несовершеннолетними. Авторы законопроектов предлагают проверять возраст заказчиков с помощью государственных информационных систем, однако такая процедура, по мнению парламентария, не может полностью гарантировать, что алкоголь получит именно совершеннолетний покупатель.

«Кто проконтролирует фактического получателя? Кто будет отвечать, если заказ передадут подростку? Эти риски нельзя игнорировать», — указал собеседник.

При этом Хамитов подчеркнул необходимость поддержки российских виноделов. По его мнению, отечественные производители действительно нуждаются в государственной помощи, однако развивать отрасль следует другими способами.

Среди возможных мер парламентарий назвал расширение производства, модернизацию оборудования, сокращение издержек, совершенствование логистики, развитие экспорта и винного туризма. Все эти инструменты, считает депутат, способны укрепить позиции российских виноделен без повышения доступности алкоголя для населения.

Отдельно Хамитов обратил внимание на последствия алкогольной зависимости для семей. Речь идёт не только о здоровье пьющего человека, но и о разрушении отношений между близкими, материальных трудностях и негативном влиянии на судьбы детей.

«Государственная политика должна быть последовательной: нельзя одной рукой бороться с алкоголизацией населения, а другой — создавать новые возможности для приобретения спиртного», — добавил он.

Парламентарий заключил, что «Почта России» должна сохранять свою социальную функцию, а не превращаться в службу доставки алкогольной продукции.

«Здоровье граждан важнее коммерческих интересов», — сказал он.

Сегодня, 11 ноября, в 13:00 в Госдуме запланировано рассмотрение инициатив, предусматривающих возможность продажи российского вина через интернет с использованием инфраструктуры «Почты России». Предполагается проведение эксперимента в Москве и Московской области.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре российских министерства поддержали эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России». За инициативу выступили Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. При этом Минздрав высказался против, предупредив о рисках повышения доступности спиртного и сложностях с контролем возраста покупателей.