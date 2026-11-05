Россиянам стоит задуматься о покупке алкоголя к новогоднему столу уже в ноябре, чтобы избежать возможного подорожания перед праздниками. При этом делать огромные запасы не нужно: резкого скачка цен в ближайшее время не ожидается. Об этом Life.ru рассказал руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.

По словам специалиста, повышение импортных пошлин и производственных затрат постепенно отразится на стоимости спиртного. Однако магазины продолжат распродавать ранее закупленные партии, поэтому новые цены появятся на полках не сразу.

Очевидно, что есть складские запасы, которые будут какое-то время распродаваться. Помимо мер пошлин и удорожания производства, есть реальная жизненная ситуация, касающаяся потребительских цен: они никогда не вырастают мгновенно. Юрий Юдич Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт»

С 11 ноября пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран повысятся с 20% до 35% таможенной стоимости, но не менее пяти евро за литр вместо прежних трёх. Изменения затронут, в частности, виски, ром, джин и ликёры. При этом наиболее заметно подорожание может сказаться на покупателях бюджетных напитков.

Я не думаю, что надо делать какие-то катастрофические запасы, но, по моим наблюдениям, люди и так закупаются в ноябре. Те, кто прогнозирует подъём цен, начинают думать о торжествах уже сейчас. Юрий Юдич Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт»

Юдич добавил, что российский алкоголь тоже может подорожать из-за роста акцизов и себестоимости производства. Вместе с тем торговые сети продолжат проводить акции, а конкуренция и наличие складских запасов будут сдерживать резкий рост цен.

По мнению эксперта, покупатели, откладывающие подготовку к празднику до последних чисел декабря, рискуют потратить больше. Однако конкретная выгода от ранних покупок будет зависеть от выбранного напитка, магазина и действующих скидок.