В России с 11 ноября резко вырастут пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Правительство увеличило ставку с 20% до 35% от таможенной стоимости, одновременно повысив минимальный сбор с трёх до пяти евро за литр. Соответствующее постановление подписано 31 октября и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новые правила затронут прежде всего импортные виски, ром, джин, водку и ликёры. Повышенные тарифы также распространяются на отдельные спиртовые настойки и неденатурированный этиловый спирт крепостью менее 80%.

Однако предусмотрено исключение. Для некоторых виноградных дистиллятов, поставляемых в ёмкостях объёмом более двух литров, сохранится прежняя ставка — 20%, но не менее трёх евро за литр.

Изменения будут действовать до 31 декабря 2027 года включительно. По оценкам, приведённым в материалах к проекту федерального бюджета, повышение пошлин позволит дополнительно получить около 10 миллиардов рублей в 2027 году.

Новая мера может отразиться на розничных ценах, особенно в сегменте относительно недорогих зарубежных напитков. Как пишет «Коммерсантъ», участники алкогольного рынка ожидают подорожания массового импорта на 16–17%, а более дорогих позиций — на 10–12%. При этом основной эффект покупатели могут ощутить в начале 2027 года, после обновления складских запасов.

Повышение пошлин продолжает политику ограничения ввоза отдельных категорий товаров из недружественных государств. Ранее правительство установило ставку в 35% для некоторых импортных биологически активных добавок. Для этой категории предусмотрены отдельные исключения, включая продукцию из Венгрии и Словакии.

Ранее Life.ru сообщал о резком росте популярности бюджетного российского виски. За девять месяцев 2026 года доля отечественного виски с выдержкой менее трёх лет выросла в 4,7 раза — до 17,6%. Эксперты связывают эту тенденцию с повышением цен на более выдержанные напитки.