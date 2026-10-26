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Опубликовано 26 октября, 14:21

Не до выдержки: Бюджетный российский виски резко укрепил позиции на рынке

В России резко выросла популярность виски с короткой выдержкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Karandaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Karandaev

Россияне стали заметно чаще выбирать недорогой отечественный виски. За девять месяцев 2026 года доля российского ординарного виски в розничных продажах этой категории увеличилась в 4,7 раза — до 17,6%. Причиной такого скачка эксперты называют подорожание напитков с длительной выдержкой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического проекта A.List.

С января по сентябрь в российских магазинах продали 611,6 тысячи декалитров ординарного виски. Его доля на рынке выросла на 13,9 процентного пункта. При этом основную часть продаж обеспечили всего десять популярных марок.

Лидером оказался Fowler’s с результатом 276,4 тысячи декалитров. Следом расположился MacCallister — 186,7 тысячи декалитров. Продажи Fire & Wood составили около 53,8 тысячи декалитров.

Ординарным называют виски с выдержкой менее трёх лет. По словам коммерческого директора Stellar Group Александра Гревцова, российские производители обычно выдерживают такой напиток около шести месяцев.

Эксперт связывает рост популярности бюджетного сегмента с новыми минимальными розничными ценами, которые начали действовать с января 2026 года. Теперь полулитровая бутылка виски с выдержкой от трёх лет не может стоить дешевле 755 рублей, тогда как для менее выдержанного напитка установлен порог в 605 рублей.

Таким образом, минимальная разница в цене между двумя категориями достигает 150 рублей за пол-литра. По оценке участников рынка, подорожание выдержанного алкоголя заставило часть покупателей обратить внимание на более доступную российскую продукцию.

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Ранее Life.ru сообщал, что российский виски впервые обошёл импортный по доле на отечественном рынке. По итогам 2024 года на продукцию российских производителей пришлось 51% продаж, а на зарубежные марки — 49%.

Больше новостей о продажах, ценах и потребительском рынке — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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