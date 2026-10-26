Не до выдержки: Бюджетный российский виски резко укрепил позиции на рынке

Россияне стали заметно чаще выбирать недорогой отечественный виски. За девять месяцев 2026 года доля российского ординарного виски в розничных продажах этой категории увеличилась в 4,7 раза — до 17,6%. Причиной такого скачка эксперты называют подорожание напитков с длительной выдержкой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического проекта A.List.

С января по сентябрь в российских магазинах продали 611,6 тысячи декалитров ординарного виски. Его доля на рынке выросла на 13,9 процентного пункта. При этом основную часть продаж обеспечили всего десять популярных марок.

Лидером оказался Fowler’s с результатом 276,4 тысячи декалитров. Следом расположился MacCallister — 186,7 тысячи декалитров. Продажи Fire & Wood составили около 53,8 тысячи декалитров.

Ординарным называют виски с выдержкой менее трёх лет. По словам коммерческого директора Stellar Group Александра Гревцова, российские производители обычно выдерживают такой напиток около шести месяцев.

Эксперт связывает рост популярности бюджетного сегмента с новыми минимальными розничными ценами, которые начали действовать с января 2026 года. Теперь полулитровая бутылка виски с выдержкой от трёх лет не может стоить дешевле 755 рублей, тогда как для менее выдержанного напитка установлен порог в 605 рублей.

Таким образом, минимальная разница в цене между двумя категориями достигает 150 рублей за пол-литра. По оценке участников рынка, подорожание выдержанного алкоголя заставило часть покупателей обратить внимание на более доступную российскую продукцию.

Ранее Life.ru сообщал, что российский виски впервые обошёл импортный по доле на отечественном рынке. По итогам 2024 года на продукцию российских производителей пришлось 51% продаж, а на зарубежные марки — 49%.