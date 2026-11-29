Алла Пугачёва может вернуться на сцену с сольной программой после многолетнего перерыва. Выступление народной артистки СССР запланировано на 1 мая 2027 года в стамбульском отеле Ciragan Palace Kempinski, рассказал продюсер Андрей Разин в беседе со StarHit.

По его словам, первый за 7 лет творческий вечер пройдёт в камерном формате и продлится около полутора часов. Помимо исполнения песен, предполагается общение артистки с публикой.

«Я поздравляю Аллу Борисовну за то, что она решилась на этот сольный концерт», — заявил Разин.

Продюсер также назвал 6 тысяч евро разумной стоимостью билета на выступление

Ранее Life.ru рассказывал о первом визите Пугачёвой в Турцию. В сентябре 77-летняя артистка посетила Стамбул вместе с супругом Максимом Галкиным*. Несмотря на многолетнюю гастрольную карьеру, певица призналась, что прежде никогда не бывала в этой стране.

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