Народная артистка СССР Алла Пугачёва поделилась с поклонниками редким селфи без макияжа. 77-летняя певица, которая нечасто публикует личные снимки в социальных сетях, на этот раз показала своё лицо крупным планом.

Для фотографии Примадонна выбрала объёмную светлую кепку и красный топ в белый горошек с открытыми плечами. Из украшений — тонкая цепочка на шее.

Певица сделала снимок в домашней обстановке на фоне светлой стены и комнатного растения. В отличие от привычных сценических образов, на этот раз артистка предстала перед поклонниками без яркого макияжа.

После отъезда из России Пугачёва проводит значительную часть времени на Кипре. В середине ноября певицу вместе с супругом Максимом Галкиным* заметили в Лимасоле. Артисты не отказали случайно встретившей их поклоннице в совместной фотографии.

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