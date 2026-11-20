Мощные ливни затопили улицы Флориды, а в жилых районах начали замечать аллигаторов. Из-за разгула стихии спасателям пришлось эвакуировать десятки людей вместе с домашними животными, пишет CBS Miami.

Во Флориде после сильных дождей эвакуировали десятки жителей и животных. Видео © Х /Whi_rlz

Сильнее всего пострадала южная часть американского штата, где за сутки местами выпало до 39 сантиметров осадков. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в городе Голливуд и соседних населённых пунктах округа Бровард. Потоки воды заполнили дороги, стоянки и первые этажи жилых зданий, а некоторые автомобили оказались практически полностью затоплены. В отдельных квартирах уровень жидкости доходил до колен.

Только из одного жилого комплекса спасатели вывезли более 70 человек и около 20–30 домашних питомцев. Для этого пришлось задействовать специальную технику, способную передвигаться по глубоким затопленным участкам. Ещё восемь пассажиров вызволили из автобуса, застрявшего посреди большой воды. Тем временем местные жители сообщали в соцсетях о появлении аллигатора на одной из улиц.

В Голливуде объявили чрезвычайное положение и призвали население по возможности оставаться дома. Непогода привела к частичному обрушению крыши синагоги, а в больнице Memorial Regional Hospital вода проникла внутрь здания. Кроме того, пришлось перекрыть участки крупных автомагистралей, временно приостановить наземное обслуживание рейсов в аэропорту Форт-Лодердейл — Голливуд и отменить занятия в школах. По предварительным сведениям, погибших нет.

К 19 ноября основные дождевые облака сместились в другие районы штата, однако опасность новых подтоплений сохранялась. На восточном побережье объявили третий из четырёх уровней риска наводнений, а синоптики предупреждали о возможности выпадения ещё 8–15 сантиметров осадков. Специалисты связывают необычно влажную осень с усилением климатического явления Эль-Ниньо, влияющего на погодные условия в регионе.