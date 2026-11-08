Сотрудники заповедника Save the Chimps во Флориде доставили еду и одеяла 38-летнему шимпанзе Калебу с помощью беспилотника. Животное оказалось отрезано от других обитателей центра после сильных дождей и наводнения. Кадры доставки опубликовали представители заповедника в социальных сетях.

В американском заповеднике шимпанзе получил продукты с помощью беспилотника. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / savethechimps

Наводнение затопило дороги на территории центра возле города Форт-Пирс. Потоки воды перекрыли привычные маршруты, по которым сотрудники ежедневно перевозят корм для животных. Один из шимпанзе остался на участке, куда работники не могли добраться на обычном транспорте.

Для помощи Калебу сотрудники задействовали дрон, который заранее приобрели на случай чрезвычайных ситуаций. Беспилотник доставил животному пакет с продуктами и одеяла. На опубликованных кадрах шимпанзе достаёт из пакета банан и начинает его есть. Позднее Калеб самостоятельно перебрался в более доступную часть заповедника по натянутому над водой канату.

В Save the Chimps живут около 200 шимпанзе. Для ежедневного кормления им требуется примерно 1,36 тонны продуктов. Из-за затопления дорог сотрудники использовали грузовики и трактор, чтобы доставлять животным пищу, лекарства и другие необходимые вещи. Часть работников оставалась на территории центра на ночь.

Руководство заповедника сообщило, что все шимпанзе находятся в безопасности и получают корм по графику. К 7 ноября вода начала отступать, однако проехать можно было лишь примерно по 20% внутренних дорог. Наводнение также повредило здания и оборудование центра, поэтому организация начала собирать средства на восстановление.

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