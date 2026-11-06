В Ольхонском районе Иркутской области местный житель Дмитрий спас собаку, которая вмёрзла в лёд на реке Малая Анга. Как рассказал мужчина 360.ru, 4 ноября он увидел в местном сообществе объявление с фотографией животного, застрявшего во льду, и сразу связался с МЧС для уточнения адреса.

Прибыв на набережную, он обнаружил, что у собаки вывернута передняя лапа, вторая конечность вмёрзла в лёд, а задняя часть тела уже проваливалась под воду. Поняв, что голыми руками освободить животное не удастся, Дмитрий съездил за инструментами, а к месту спасения прибыли ещё несколько помощников. Совместными усилиями мужчины постепенно освободили собаку из ледяного плена.

Пострадавшая собака. Фото © 360.ru

Дмитрий самостоятельно отвёз пострадавшее животное в ветеринарный госпиталь в Иркутске, по дороге останавливаясь для проверки состояния и пытаясь накормить её. По его словам, собака немного поела, но от воды отказалась.

В госпитале животное передали специалистам, которые по результатам снимков выявили повреждение мышцы. Ветеринары предположили, что собака была сбита машиной, после чего доползла до реки и там замёрзла. Спасатель выразил надежду на то, что животное выживет, несмотря на тяжёлое состояние и длительное пребывание на морозе.