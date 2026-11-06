Покрытая инеем осенняя трава может спровоцировать у собак холодовой спазм желудка, раздражение слизистой и даже отравление. Особую опасность представляют городские газоны, на которых скапливаются химические вещества и другие загрязнения. Об этом Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Почему городская трава опасна даже летом

В последние год-два участились случаи интоксикации у собак после поедания травы на городских газонах. Шеляков предполагает, что причиной могут быть химикаты и пестициды, которыми обрабатывают растения, чтобы газоны выглядели ровными и на них не появлялись сорняки. Однако точный источник отравлений установить удаётся не всегда.

«В последнее время трава какая-то не такая. То ли её обрабатывают химикатами или пестицидами, чтобы она была ровненькой, газонной и без сорняков. В последние год-два очень участились случаи отравлений летом: собака наелась травы и получила интоксикацию. Поэтому мы сейчас вообще не рекомендуем в городских условиях есть траву», — рассказал ветеринар.

Отдельное внимание Шеляков посоветовал обращать на поведение питомца во время прогулки. Повышенный интерес к растениям может указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Иногда собаки таким способом пытаются вызвать рвоту или облегчить неприятные ощущения в желудке, в том числе связанные с повышенной кислотностью.

При этом специалист подчеркнул, что само по себе желание пожевать несколько травинок ещё не свидетельствует о заболевании. Насторожиться стоит, если собака сразу после выхода на улицу начинает жадно поедать траву в больших количествах. В таком случае ветеринар рекомендует проверить состояние пищеварительной системы животного.

Чем опасна трава с инеем

С наступлением холодов ситуация усугубляется сразу по нескольким причинам. Первая связана с загрязнением растений. На поверхности травы оседают городская пыль, углеводороды, химические вещества и дорожные реагенты. В обычных условиях часть загрязнений может смываться дождём или росой, однако при заморозках этот процесс затрудняется.

Когда травка свежая, всё это смывается дождиком или росой, а здесь грязь остаётся на кристаллах инея. То есть она становится ещё более грязной просто за счёт снижения самоочистки Михаил Шеляков ветеринар

Вторая опасность связана с изменением структуры растений. Подмёрзшая трава становится более жёсткой, поэтому, вырывая стебли, собака может захватывать вместе с корнями частицы почвы. А земля, особенно в городских условиях, далеко не всегда безопасна.

Ветеринар обратил внимание, что вместе с грунтом в организм животного могут попадать различные загрязнения, в том числе яйца гельминтов. Таким образом, поедание осенней травы создаёт дополнительный риск заражения паразитами.

Холодовой спазм и повреждения слизистой

Третьим фактором Шеляков назвал возможное травмирование желудочно-кишечного тракта. По его словам, жёсткие осенние стебли способны раздражать и повреждать слизистую, особенно если у питомца уже имеются проблемы с пищеварением.

Ситуация может осложняться тем, что собаки иногда пытаются поеданием растений облегчить неприятные ощущения в желудке. В результате вместо ожидаемого облегчения животное рискует получить дополнительное раздражение пищеварительного тракта.

«Также трава становится холодной. Если питомец съест много такой травы, может случиться холодовой спазм желудка», — предупредил ветеринар.

При этом единичный случай, когда собака пожевала травинку из любопытства, не должен становиться поводом для паники. Подобное поведение может быть совершенно естественным: животные, как и люди, иногда пробуют растения просто из интереса.

Однако если питомец жадно щиплет и проглатывает большие количества травы, специалист советует не откладывать обращение к ветеринару. Такое поведение может сопровождать проблемы с желудком и попытки вызвать рвоту. Кроме того, употребление холодных и жёстких растений повышает риск гастрита, повреждения слизистой и попадания инфекции вместе с загрязнённой землёй.

Шеляков подчеркнул, что при уже существующих нарушениях пищеварения подобные осложнения способны усугубить состояние животного. Поэтому владельцам важно обращать внимание не только на количество съеденной травы, но и на изменения в привычном поведении питомца.

«Не затягивайте, иначе к уже имеющемуся нездоровью добавятся травмы слизистой и инфекции от поглощённой грязи, что только усугубит заболевание», — предупредил врач.

Ранее Life.ru писал, что собаки могут поедать траву не только из-за проблем со здоровьем, но и от скуки, стресса или обычного любопытства. Такое поведение не всегда связано с дефицитом витаминов или нарушениями пищеварения. Однако регулярное поедание несъедобных предметов требует внимания, особенно если сопровождается рвотой, диареей, снижением аппетита или потерей веса. Кроме того, уличная трава может представлять опасность из-за паразитов и загрязнений.