В Комсомольске-на-Амуре спасатели МЧС вытащили из ледяной воды молодую косулю, которая застряла в полынье и практически выбилась из сил. Животное обнаружили примерно в пяти метрах от берега Амура, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Днём 4 ноября очевидцы заметили косулю на тонком льду в районе речного вокзала и обратились за помощью. На набережную оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда.

Спасение косули из ледяной воды. Видео © «Макс» / МЧС Хабаровского края

Операцию осложняла большая глубина воды. В месте происшествия дно резко обрывается, а расстояние до него достигает трёх метров. Обессиленное животное с трудом удерживалось в полынье и не могло самостоятельно выбраться на берег.

Один из спасателей надел гидрокостюм и с помощью страховочной верёвки добрался до косули. Ему удалось аккуратно извлечь животное из воды и доставить в безопасное место.

После спасения косулю отвезли в зооцентр «Питон». Сотрудники учреждения сразу подготовили для неё тёплое помещение, где животное сможет согреться и восстановить силы.