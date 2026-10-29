Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 06:55

На Камчатке спасли трёх медвежат, забравшихся на дерево возле жилого дома

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

На Камчатке спасатели сняли с дерева трёх медвежат, забравшихся на участок возле частного дома в селе Коряки. Животных усыпили при помощи транквилизаторов, после чего доставили во временный приют. Об этом сообщили в региональном Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Сообщение о появлении медвежат поступило в службу 112 утром 29 октября. На место прибыли сотрудники местной пожарной части и представители краевого Министерства лесного и охотничьего хозяйства. Трёх маленьких хищников обнаружили на дереве возле дома на улице Рабочей.

«При помощи транквилизаторов медвежат усыпили, после сняли с дерева, применив лестницу. Медведей погрузили в вольер и на время отвезли в приют в посёлке Раздольном», — рассказали в учреждении.

Трёх медвежат сняли с дерева на Камчатке. Видео © VK / ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае

Специалисты предполагают, что это те же медвежата, которых ранее замечали на расположенных неподалёку дачных участках. Пока животных разместили в приюте, где они будут находиться под присмотром.

Медведица с медвежонком устроили забег наперегонки с машинами на Камчатке
Медведица с медвежонком устроили забег наперегонки с машинами на Камчатке

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области медведь попытался забраться в школу по водосточной трубе. Хищник пришёл к учебному заведению в селе Залог ночью, предположительно привлечённый запахами из столовой. Сначала он повредил крыльцо и сорвал замок, а затем полез по трубе, которая не выдержала его веса.

BannerImage
Александр Блинов
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar