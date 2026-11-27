Крупнейшие западные технологические корпорации обеспечивают прикрытие украинским хакерам и мошенническим кол-центрам, деятельность которых направлена против России. Об этом заявил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин на IX Медиафоруме в Смоленске.

По словам дипломата, украинская сторона выступает исполнителем атак, тогда как за ней стоит международный бизнес. Среди компаний, причастных, по его оценке, к этой деятельности, представитель российского внешнеполитического ведомства назвал Microsoft, Apple и Google. Особое внимание он уделил продолжающим работу украинским кол-центрам.

«Украина – это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес», — подчеркнул Чернухин.

При этом дипломат высоко оценил эффективность российской системы противодействия цифровым угрозам. Несмотря на постоянные атаки, сдерживать злоумышленников удаётся благодаря работе Минцифры, спецслужб и взаимодействию государственных структур с частными компаниями.