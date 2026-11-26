В октябре в России резко выросло количество киберинцидентов на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции TAdviser SummIT 2026.

Министр назвал минувший месяц чёрным октябрём в сфере кибербезопасности. По его словам, распространение больших языковых моделей существенно снизило порог входа для тех, кто занимается поиском уязвимостей. ИИ-агенты позволяют автоматизировать этот процесс и выявлять слабые места информационных систем в больших масштабах.

Вопрос повышения защищённости российской цифровой инфраструктуры подробно обсуждался на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

Шадаев подчеркнул, что в новых условиях недостаточно просто предотвращать проникновение злоумышленников в информационные системы. Необходимо перестраивать саму IT-инфраструктуру таким образом, чтобы она могла локализовать угрозы, сохранять работоспособность и оперативно восстанавливаться после атак.

Напомним, в начале ноября стало известно, что искусственный интеллект научился самостоятельно проводить кибератаки. В рамках эксперимента система из нескольких ИИ-агентов за четыре часа получила контроль над доменом тестовой компьютерной сети, выбрав непредусмотренный организаторами путь.