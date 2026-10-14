Киберэксперт предупредил об угрозе ИИ-червей для умной бытовой техники

Вредоносные программы с искусственным интеллектом могут превращать обычные телевизоры, камеры и другую умную бытовую технику в инструменты масштабных кибератак. Об этом рассказал руководитель компании по кибербезопасности P-DATA Александр Ильин в эфире Радио «Комсомольская правда», комментируя исследование о возможном появлении самораспространяющихся ИИ-червей.

Главное отличие новой угрозы от традиционных компьютерных вирусов заключается в способности адаптироваться к незнакомому оборудованию. По словам специалиста, искусственный интеллект позволяет программе самостоятельно изучать особенности заражённого устройства и определять дальнейшие действия.

«То есть уже сама программа на месте решает, что ей делать в данный момент времени», — пояснил Ильин.

Особую опасность представляет массовое заражение подключённой к интернету техники. Отдельный прибор обладает сравнительно небольшой вычислительной мощностью, однако тысячи таких устройств могут образовать единую сеть под контролем злоумышленников. Её способны использовать для атак на сайты, передачи вредоносного трафика и поиска новых целей.

При этом владельцы рискуют не только потерять контроль над телевизором или камерой наблюдения. Через взломанный гаджет преступники могут попытаться проникнуть в домашнюю сеть и добраться до других устройств, на которых хранятся личные данные. Эксперт подчеркнул, что современная умная техника фактически представляет собой небольшой компьютер.

Поводом для обсуждения стали результаты эксперимента Anthropic. Исследователям удалось запустить небольшую языковую модель на восьми из девяти проверенных типов оборудования. При этом полностью автономное распространение пока остаётся сложной задачей: системы допускают ошибки при последовательном выполнении необходимых действий. В компании предполагают, что соответствующие возможности могут появиться уже в ближайшие месяцы.

Несмотря на потенциальную угрозу, Ильин считает, что защититься от подобных атак возможно. Подозрительный обмен данными между приборами можно выявлять на уровне домашней сети, провайдера или корпоративной инфраструктуры. В дальнейшем, по его оценке, системы кибербезопасности также будут активнее применять искусственный интеллект для обнаружения необычной активности.

Ранее Life.ru предупреждал, что умные кондиционеры могут открывать злоумышленникам доступ к другим устройствам домашней сети. Эксперт РТУ МИРЭА объяснял, что подключённая к интернету климатическая техника фактически является компьютером, уязвимости которого способны использовать хакеры. Аналогичную угрозу представляют и телевизоры.