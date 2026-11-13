Бриллиант стоимостью более 1,5 миллиона долларов представила компания «Алроса» на предновогоднем показе в Санкт-Петербурге. Драгоценный камень весом 3,07 карата отличается редким розовым оттенком и считается инвестиционным. Его добыли в Якутии в 2025 году, сообщает ТАСС.

Бриллиант вошёл в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive. Он имеет грушевидную форму, а его цвет специалисты обозначают как Fancy purplish pink — фантазийный пурпурно-розовый.

По оценкам специалистов, возраст драгоценного камня составляет около 300 миллионов лет. Особую ценность ему придаёт именно необычная окраска: розовые и голубые бриллианты относятся к числу наиболее редких в мире.

Компания «Алроса» занимается разведкой и добычей алмазов в Якутии и Архангельской области. Кроме того, она осуществляет продажу и огранку драгоценного сырья. Коллекция Alrosa Diamond Exclusive объединяет редкие бриллианты инвестиционного качества, в том числе камни с необычными природными оттенками.