«Алроса» показала редкий розовый бриллиант за 1,5 млн долларов в Петербурге
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Бриллиант стоимостью более 1,5 миллиона долларов представила компания «Алроса» на предновогоднем показе в Санкт-Петербурге. Драгоценный камень весом 3,07 карата отличается редким розовым оттенком и считается инвестиционным. Его добыли в Якутии в 2025 году, сообщает ТАСС.
Бриллиант вошёл в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive. Он имеет грушевидную форму, а его цвет специалисты обозначают как Fancy purplish pink — фантазийный пурпурно-розовый.
По оценкам специалистов, возраст драгоценного камня составляет около 300 миллионов лет. Особую ценность ему придаёт именно необычная окраска: розовые и голубые бриллианты относятся к числу наиболее редких в мире.
Компания «Алроса» занимается разведкой и добычей алмазов в Якутии и Архангельской области. Кроме того, она осуществляет продажу и огранку драгоценного сырья. Коллекция Alrosa Diamond Exclusive объединяет редкие бриллианты инвестиционного качества, в том числе камни с необычными природными оттенками.
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