Решение укоротить каре пришло к Алсу, когда она увидела себя на фотографии. Певица рассказала, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым стала чаще менять причёску. Весной она рассталась с длинными волосами и сделала удлинённое каре, а осенью убрала ещё немного длины.

Алсу решила состричь волосы ещё короче. Видео © Пятый канал

«Я постриглась каре и такая: «Ой, классно, мне нравится». Посмотрела на себя на фотографию и думаю, что что-то не то. Надо ещё короче. Сейчас мне всё нравится», — призналась артистка в беседе с Пятым каналом.

Нынешнюю длину Алсу планирует сохранить. По словам исполнительницы, стричься «под мальчика» она пока не готова — такая перемена кажется ей слишком смелой.