Алсу решила состричь волосы ещё короче, но отказалась от причёски «под мальчика»
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Решение укоротить каре пришло к Алсу, когда она увидела себя на фотографии. Певица рассказала, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым стала чаще менять причёску. Весной она рассталась с длинными волосами и сделала удлинённое каре, а осенью убрала ещё немного длины.
Алсу решила состричь волосы ещё короче. Видео © Пятый канал
«Я постриглась каре и такая: «Ой, классно, мне нравится». Посмотрела на себя на фотографию и думаю, что что-то не то. Надо ещё короче. Сейчас мне всё нравится», — призналась артистка в беседе с Пятым каналом.
Нынешнюю длину Алсу планирует сохранить. По словам исполнительницы, стричься «под мальчика» она пока не готова — такая перемена кажется ей слишком смелой.
Ранее Алсу рассказала, что соскучилась по плотному рабочему графику и хочет попробовать новое в музыке. Певица призналась, что ей интересно удивить прежде всего саму себя, а поклонникам пообещала новые песни и концерты.