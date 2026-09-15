«Альтернативы не просматривается»: Москва обозначила позицию по военной базе в Армении

Россия намерена соблюдать соглашения, регулирующие пребывание российского военного контингента в Армении, и рассчитывает на такой же подход со стороны Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Екатеринбурге.

Дипломат подчеркнула, что российская военная база в Гюмри остаётся одним из ключевых элементов системы безопасности как самой Армении, так и региона в целом.

«Какая-либо осязаемая альтернатива на данный момент просто не просматривается», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что присутствие российских военных регулируется двусторонними договорённостями Москвы и Еревана. По её словам, Россия намерена соблюдать эти соглашения и рассчитывает, что официальный Ереван будет придерживаться такого же подхода.

Ранее Life.ru писал, что Москва не получала от Еревана запросов о выводе российской военной базы из Гюмри. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин говорил, что российская сторона исходит из сохранения нынешнего статуса объекта и считает его частью системы региональной безопасности.