«Альтернативы нет»: В МИД России объяснили, почему заменить ООН невозможно
В МИД России заявили о невозможности создать альтернативу ООН
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Создать новую международную организацию, способную заменить Организацию Объединённых Наций, в нынешних условиях невозможно. Такое мнение высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов во время выступления перед студентами и преподавателями Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке.
«Альтернативы ООН нет, хотя такие разговоры ведутся. В нынешней ситуации создать что-то новое, аналогичное ООН, будет невозможно», — заявил дипломат.
Логвинов подчеркнул, что, несмотря на дискуссии о будущем всемирной организации, она остаётся незаменимой площадкой международного взаимодействия. При этом Москва считает необходимым реформирование отдельных структур ООН, прежде всего Совета Безопасности.
Ранее Россия выступила против предоставления западным странам дополнительных мест в Совете Безопасности ООН. Как заметил Кирилл Логвинов, действующий состав Совбеза не отражает современных политических реалий, поэтому Москва настаивает на расширении представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки. По словам дипломата, Россия не намерена поддерживать реформу, которая позволит западным странам увеличить своё влияние в главном органе ООН по поддержанию международного мира и безопасности.