Создать новую международную организацию, способную заменить Организацию Объединённых Наций, в нынешних условиях невозможно. Такое мнение высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов во время выступления перед студентами и преподавателями Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке.

«Альтернативы ООН нет, хотя такие разговоры ведутся. В нынешней ситуации создать что-то новое, аналогичное ООН, будет невозможно», — заявил дипломат.

Логвинов подчеркнул, что, несмотря на дискуссии о будущем всемирной организации, она остаётся незаменимой площадкой международного взаимодействия. При этом Москва считает необходимым реформирование отдельных структур ООН, прежде всего Совета Безопасности.