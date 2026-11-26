Роскачество выявило нарушения у производителей пищевой алюминиевой фольги. Эксперты проверили продукцию 20 торговых марок по 26 показателям качества и безопасности. Только девять образцов полностью соответствовали всем требованиям, следует из результатов исследования.

Фольга марок Laima Home и «Вкусный дом» не прошла испытания на миграцию алюминия в модельную среду, имитирующую пищевые продукты. Показатели превысили допустимую норму в 0,5 мг/дм³.

Ещё у семи брендов — «Вкусный дом», Setta, KhromHome, «Илюша», «Настюша», «Пчелка» и Rolle — обнаружили недостачу фольги в рулонах. Так, вместо заявленных 80 метров в упаковке «Настюши» оказалось чуть больше 26 метров, а у Rolle — всего 10,32 метра. У шести марок также выявили проблемы с маркировкой.

Кроме того, эксперты установили, что толщина фольги сама по себе не гарантирует её безопасность. Гораздо большее значение имеют состав металлического сплава, технология производства и состояние поверхности материала.

По итогам исследования Роспотребнадзор вынес предостережения нескольким производителям. Изготовитель фольги «Вкусный дом» подтвердил нарушения, прекратил выпуск проблемной продукции и утилизировал её остатки.

В Роскачестве рекомендовали выбирать фольгу толщиной 11–12 микрометров, не запекать в ней кислые, солёные и маринованные продукты, а также не использовать её для длительного хранения готовых блюд и разогревания еды в микроволновке.

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