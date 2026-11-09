Регулярное использование одноразовой пластиковой посуды может способствовать попаданию в еду частиц пластика и химических веществ, предупредил кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, степень риска зависит от материала, температуры и обращения с изделием.

Трение губкой и контакт со столовыми приборами оставляют на поверхности микроповреждения. Через них могут отделяться мельчайшие частицы, хотя стакан или тарелка внешне выглядят целыми. Выделение микропластика некоторыми видами посуды подтверждено исследованиями, но последствия его поступления с пищей пока изучены недостаточно.

Нагрев создаёт другую проблему — усиливает переход химических соединений из пластика в продукты. Например, полистирол может содержать остаточный стирол, выделение которого увеличивается при нагревании и контакте с жирной едой. При этом небольшие количества вещества в продуктах не считаются доказанной угрозой здоровью.

Если воспользоваться одноразовой посудой повторно один раз, существенного риска обычно нет. Однако постоянное применение усиливает износ и количество попадающих в пищу частиц. Определить назначение изделия можно по маркировке на упаковке.

«Поэтому стоит проверять рекомендации производителя: если стаканчик, тарелка или контейнер обозначены как одноразовые, их лучше не использовать повторно», — заключил собеседник RT.

Ранее россиянам напомнили, что кухонные губки и разделочные доски могут становиться местом скопления бактерий. Влага и остатки еды создают условия для размножения микроорганизмов.