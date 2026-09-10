Грязнее унитаза: Инфекционист перечислила самые опасные места в квартире

Кухонная губка может оказаться одним из самых грязных предметов в квартире: при несоблюдении гигиены на ней скапливается больше бактерий, чем на унитазе, предупредила врач-инфекционист Марият Мухина. По её словам, пористая структура удерживает воду и остатки пищи, создавая питательную среду для бактерий, грибков и даже гельминтов.

На втором месте по инфекционной составляющей находятся разделочные доски — количество микроорганизмов на них может в 200 раз превышать показатель на ободке унитаза. В микротрещинах от ножа остаётся тканевый сок сырого мяса и рыбы, который способствует размножению бактерий.

Кухонная раковина и слив также могут покрываться полимикробными биоплёнками, а отсутствие света создаёт условия для размножения плесени и кишечной палочки. Смартфоны, клавиатуры и выключатели загрязняются из-за постоянного контакта с руками.

Особого внимания требуют постельное бельё и полотенца. На простынях могут оставаться грибки и гельминты, а между волокнами полотенец — стафилококки, микрококки и пропионибактерии. Во время стирки часть микроорганизмов попадает в барабан и на резиновые элементы стиральной машины.

Чтобы снизить риски, губки нужно менять раз в неделю, а для разных продуктов использовать отдельные разделочные доски. Смартфон нужно протирать хотя бы раз в день, кухонную технику — еженедельно, уделяя внимание резиновым уплотнителям, а предметы в ванной — ежедневно мыть с моющим средством, рассказала врач «Абзацу».

Ранее инфекционист предупредила об опасности давно не чищенного пылесоса. По её словам, в переполненном мешке могут накапливаться пыль, бактерии, грибки, плесневые споры и клещи, которые затем попадают обратно в помещение.