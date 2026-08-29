Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:25

«Болезнь грязных рук»: Названы опасные симптомы «взрывной» диареи

Инфекционист Мухина: Циклоспороз вызывает «взрывную» диарею

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Водянистая диарея, боли и спазмы в животе, а также сильная слабость могут быть первыми признаками циклоспороза, предупредила инфекционист и диетолог Марият Мухина. По её словам, заболевание также может сопровождаться тошнотой, вздутием, снижением аппетита и потерей веса.

Едете в бархатный сезон в Индию или Таиланд? Сначала прочитайте этот список опасной еды с паразитами
Едете в бархатный сезон в Индию или Таиланд? Сначала прочитайте этот список опасной еды с паразитами

«Это инфекционное паразитарное заболевание тонкого кишечника, когда простейший организм — Cyclospora cayetanensis поражает энтероциты, что сопровождается взрывной диареей», — объяснила собеседница 360.ru.

Она назвала циклоспороз «болезнью грязных рук или грязных овощей». Заразиться можно через загрязнённые зелень, салат, ягоды или воду. Затяжная диарея при этом способна привести к обезвоживанию и потере электролитов. Особенно опасной инфекция может быть для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Мощный удар по ЖКТ: Названы продукты, которые нельзя есть натощак
Мощный удар по ЖКТ: Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Ранее терапевт предупредила, что вспышка циклоспороза в США может затронуть Россию через поставки заражённых продуктов. Заболевание чаще встречается в тропиках и субтропиках, а в другие регионы инфекцию могут привезти путешественники или ввезти вместе с овощами, ягодами и зеленью.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar