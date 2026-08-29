«Болезнь грязных рук»: Названы опасные симптомы «взрывной» диареи

Водянистая диарея, боли и спазмы в животе, а также сильная слабость могут быть первыми признаками циклоспороза, предупредила инфекционист и диетолог Марият Мухина. По её словам, заболевание также может сопровождаться тошнотой, вздутием, снижением аппетита и потерей веса.

«Это инфекционное паразитарное заболевание тонкого кишечника, когда простейший организм — Cyclospora cayetanensis поражает энтероциты, что сопровождается взрывной диареей», — объяснила собеседница 360.ru.

Она назвала циклоспороз «болезнью грязных рук или грязных овощей». Заразиться можно через загрязнённые зелень, салат, ягоды или воду. Затяжная диарея при этом способна привести к обезвоживанию и потере электролитов. Особенно опасной инфекция может быть для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Ранее терапевт предупредила, что вспышка циклоспороза в США может затронуть Россию через поставки заражённых продуктов. Заболевание чаще встречается в тропиках и субтропиках, а в другие регионы инфекцию могут привезти путешественники или ввезти вместе с овощами, ягодами и зеленью.