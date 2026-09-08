Не спускайте с открытой крышкой: Учёные раскрыли неприятный секрет унитаза

Смыв воды в унитазе способен поднимать в воздух мелкие аэрозольные частицы, которые могут достигать зоны дыхания человека. Учёные из Университета Флиндерс рекомендуют закрывать крышку перед смывом, однако полностью остановить распространение частиц это не всегда позволяет, сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что при закрытой крышке аэрозоли всё равно могут выходить через зазор между ней и чашей унитаза. При этом закрытая крышка заметно сокращает количество частиц и потенциально загрязнённых микроорганизмов, попадающих в воздух.

По данным другой работы, при открытой крышке оседание аэрозольных частиц на поверхностях было более чем вдвое выше, чем при закрытой. Поэтому исследователи считают закрытие крышки перед смывом одним из простых способов уменьшить распространение частиц в ванной.

Ранее выяснилось, что в нечищенном автомобильном кондиционере из-за влажности могут размножаться плесневые грибы и бактерии, которые при включении обдува попадают в салон вместе с потоком воздуха. Эксперт «Гемотеста» Ольга Уланкина посоветовала регулярно менять фильтры и очищать испаритель и воздуховоды, чтобы снизить риск загрязнения.