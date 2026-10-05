«Мякоть становится мучнистой»: Почему помидорам и бананам не место в холодильнике

Помидоры и бананы могут потерять вкус и испортить свою структуру при хранении в холодильнике, предупредил кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Некоторые овощи и фрукты чувствительны к низким температурам и при температуре +3...+6 °C, обычно поддерживаемой в холодильнике, получают так называемое холодовое повреждение...» — пояснил собеседник RT.

По его словам, особенно нежелателен холод для недозрелых томатов: он тормозит созревание и образование веществ, отвечающих за аромат. Мякоть становится мучнистой, а вкус — менее насыщенным. Целые спелые помидоры лучше оставлять при комнатной температуре.

Большинству сортов бананов подходят примерно +13…+14 °C. В холодильнике повреждаются клеточные мембраны кожуры, поэтому она темнеет, а созревание нарушается. Батату также требуется прохладное, сухое и тёмное место: при температуре ниже примерно +12,5 °C его мякоть может потемнеть и остаться твёрдой после приготовления.

Целый сухой репчатый лук следует держать там, где нет лишней влаги и есть вентиляция. Однако после очистки или нарезки правила меняются: такие продукты необходимо убирать в холодильник. Очищенный или нашинкованный лук нужно поместить в плотно закрытый контейнер, заключил эксперт.

Ранее Life.ru выяснил, как правильно хранить продукты в холодильнике. Так, мясо и рыбу лучше размещать на нижних полках в герметичной упаковке отдельно от овощей и фруктов. А для зелени подойдёт слегка влажная бумажная салфетка и контейнер с крышкой.