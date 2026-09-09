Алюминий зашкаливает: Российская фольга попала под запрет в Белоруссии

Российскую пищевую фольгу «Горница» запретили ввозить и продавать в Белоруссии после проверки безопасности. В одном из испытаний содержание выделившегося алюминия превысило допустимый показатель более чем в 2000 раз, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Продукцию выпускает компания «ПК ОЛМА» из подмосковной Балашихи. Во время тестирования специалисты оценивали миграцию металлов при контакте материала с различными растворами. Максимальный результат составил 1007 мг/л при установленном пределе не более 0,5 мг/л.

В двух других средах показатель достиг 137 и 112 мг/л. Таким образом, допустимое значение оказалось превышено соответственно в 274 и 224 раза. Кроме того, проверка выявила 3,53 мг/л железа при норме 0,3 мг/л.

Из-за выявленных нарушений с 9 сентября в Белоруссии прекратили действие документов о соответствии этой продукции требованиям безопасности. Одновременно под запрет попали её ввоз и реализация. При этом в России «Горница» продолжает продаваться.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов обратил внимание на то, что алюминиевая фольга, которую многие используют для запекания, может быть небезопасна в определённых условиях. Сам по себе алюминий считается инертным материалом. Однако при нагревании и одновременном контакте с кислотной или щелочной средой возможно выделение его ионов в пищу. Дорохов пояснил, что разовое употребление такой еды не представляет угрозы. Но если это происходит систематически, то избыток алюминия способен создать дополнительную нагрузку на почки и потенциально повлиять на нервную систему.