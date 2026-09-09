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Опубликовано 9 сентября, 14:54

Алюминий зашкаливает: Российская фольга попала под запрет в Белоруссии

В Белоруссии запретили российскую фольгу «Горница» из-за превышения по металлам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российскую пищевую фольгу «Горница» запретили ввозить и продавать в Белоруссии после проверки безопасности. В одном из испытаний содержание выделившегося алюминия превысило допустимый показатель более чем в 2000 раз, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Продукцию выпускает компания «ПК ОЛМА» из подмосковной Балашихи. Во время тестирования специалисты оценивали миграцию металлов при контакте материала с различными растворами. Максимальный результат составил 1007 мг/л при установленном пределе не более 0,5 мг/л.

В двух других средах показатель достиг 137 и 112 мг/л. Таким образом, допустимое значение оказалось превышено соответственно в 274 и 224 раза. Кроме того, проверка выявила 3,53 мг/л железа при норме 0,3 мг/л.

Из-за выявленных нарушений с 9 сентября в Белоруссии прекратили действие документов о соответствии этой продукции требованиям безопасности. Одновременно под запрет попали её ввоз и реализация. При этом в России «Горница» продолжает продаваться.

Учёный предостерегает: алюминиевая фольга для упаковки еды вредит здоровью
Учёный предостерегает: алюминиевая фольга для упаковки еды вредит здоровью

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов обратил внимание на то, что алюминиевая фольга, которую многие используют для запекания, может быть небезопасна в определённых условиях. Сам по себе алюминий считается инертным материалом. Однако при нагревании и одновременном контакте с кислотной или щелочной средой возможно выделение его ионов в пищу. Дорохов пояснил, что разовое употребление такой еды не представляет угрозы. Но если это происходит систематически, то избыток алюминия способен создать дополнительную нагрузку на почки и потенциально повлиять на нервную систему.

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Юлия Сафиулина
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