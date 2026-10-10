«Амбиций не было»: Почему Анна Леопольдовна согласилась на дворцовый переворот

Мать малолетнего императора Ивана VI Анна Леопольдовна не стремилась управлять страной, рассказал историк Егор Яковлев. По его мнению, во время политического кризиса, вызванного болезнью Анны Иоанновны, её прежде всего волновали собственное будущее и возможность остаться рядом с сыном.

«Собственных политических амбиций у неё не было», — отметил эксперт.

По его оценке, Анну Леопольдовну вполне устроила бы жизнь с книгами, карточными играми, редкими придворными церемониями и отношениями с возлюбленным. Руководство огромной империей её не привлекало, полагает собеседник радио Sputnik.

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