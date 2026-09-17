Американист раскрыл, почему Трамп не успеет завершить конфликт на Украине к ноябрю

Президент США Дональд Трамп хотел бы завершить украинский конфликт до ноября, когда в Штатах пройдут выборы в Конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, Трамп стремится стать главным миротворцем и решать незакрытые вопросы. Поэтому он то вспоминает про Северную Корею, то про Украину. Однако Киев, по мнению Блохина, не хочет переговоров, потому что не чувствует себя побеждённой стороной.

Украинские власти не идут на компромиссы и не ощущают, что проигрывают. Поэтому пока все инициативы Трампа по решению на Украине сходят на нет.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован в ближайшее время. По словам политика, за время своей политической карьеры ему удалось уладить уже восемь международных противостояний, однако ситуация между Россией и Украиной оказалась наиболее непростой.