38-летняя Дейрдре Кин пробежала Нью-Йоркский марафон за 4 часа 6 минут 55 секунд, находясь на 34-й неделе беременности. Забег прошёл 1 ноября и стал для неё седьмым марафоном за год. Об этом сообщает New York Post.

Кин завершила все семь стартов серии World Marathon Majors в одном календарном году. До Нью-Йорка она участвовала в марафонах в Токио, Бостоне, Лондоне, Сиднее, Берлине и Чикаго. Её гинеколог разрешил продолжать участие в забегах. В Нью-Йорке спортсменка бежала в более спокойном темпе и при необходимости переходила на шаг.

В публикации отмечается, что медики действительно советуют будущим мамам вести умеренно активный образ жизни при отсутствии противопоказаний, напоминая, что беременность — это не болезнь и не инвалидность, а значит приковывать себя к постели не следует.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Анастасия Макеева впервые станет мамой. Актриса поделилась кадрами с беременной фотосессии. По словам артистки, к материнству она шла долгие 14 лет. Последние шесть лет этот непростой путь Макеева проходила вместе с мужем. Супруги обращались к врачам, посещали святые места, молились и продолжали верить, что однажды их мечта исполнится.