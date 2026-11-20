Женщины с некоторыми тяжёлыми хроническими заболеваниями, включая рассеянный склероз и миастению, могут успешно выносить беременность при условии правильной подготовки и медицинского сопровождения. Современная медицина позволяет подходить к вопросу материнства индивидуально, не рассматривая диагноз как безусловное препятствие к рождению ребёнка. Об этом рассказала Life.ru заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства, профессор Наталья Трифонова.

По словам эксперта, опыт Сеченовского центра показывает, что беременность возможна даже при заболеваниях, которые раньше могли восприниматься как серьёзное препятствие для материнства.

Опыт Сеченовского центра материнства и детства показывает, что беременность при таких заболеваниях, как, например, рассеянный склероз и миастения, может состояться Наталья Трифонова заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства, профессор

При этом специалист подчеркнула, что подобная беременность требует предварительной подготовки и совместной работы нескольких врачей — акушера, невролога и других профильных специалистов.

Главная задача современной медицины, по словам профессора, заключается в том, чтобы не ставить знак равенства между хроническим диагнозом и невозможностью стать матерью. Решение должно приниматься с учётом состояния конкретной женщины, особенностей её заболевания и возможных рисков.

Трифонова также подчеркнула, что современные технологии позволяют всё раньше выявлять потенциальные осложнения беременности. Однако медицинское сопровождение должно оставаться обоснованным и не превращаться в постоянный поиск угроз.

Специалист считает, что будущее акушерства заключается не в увеличении числа медицинских вмешательств, а в более точном определении ситуаций, когда помощь действительно необходима.

Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра — профессиональный праздник врачей, которые заботятся о здоровье детей с рождения до совершеннолетия. Дата совпадает со Всемирным днём ребёнка: именно 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка в 1959 году и Конвенцию о правах ребёнка в 1989-м. Педиатры занимаются профилактикой, диагностикой и лечением детских заболеваний, следят за развитием маленьких пациентов и консультируют родителей по вопросам вакцинации и укрепления здоровья. Сам День педиатра носит неофициальный характер, однако широко отмечается медицинским сообществом.