Современные педиатры всё чаще сталкиваются не только с традиционными детскими заболеваниями, но и с жалобами на тревожность, нарушения сна, расстройства пищевого поведения и зависимость от гаджетов. Об изменении характера обращений рассказала заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Светлана Эрдес в интервью Life.ru ко Дню педиатра.

По словам специалиста, за последнее десятилетие круг проблем, с которыми семьи обращаются к детским врачам, заметно изменился. Всё больше внимания приходится уделять психологическому состоянию ребёнка, его повседневным привычкам и цифровой среде.

«Если практикующего педиатра спросить, что изменилось в его работе за последние десять лет, он почти наверняка скажет: дети стали приходить с другими жалобами. Не только с температурой и кашлем, а с тревогой, нарушениями сна, расстройствами пищевого поведения, зависимостью от гаджетов», — рассказала Эрдес.

Профессор подчеркнула, что современная педиатрия уже не ограничивается лечением отдельных заболеваний. Здоровье ребёнка рассматривается комплексно: значение имеют питание, качество сна, школьная нагрузка, эмоциональное состояние и психологический климат в семье.

Отдельным направлением работы становится цифровая гигиена. По словам специалиста, врачам ещё предстоит большая работа по формированию здоровых привычек использования гаджетов детьми и подростками.

Эрдес отметила, что педиатрия постепенно превращается из системы, реагирующей на уже возникшие болезни, в службу, сопровождающую развитие ребёнка на протяжении всего детства. При этом даже с развитием современных технологий важнейшими инструментами врача остаются общение с семьёй, наблюдение и доверие.