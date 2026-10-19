Американка выиграла 577 тысяч долларов по подаренному мужем билету

Обычная поездка за бензином обернулась для семейной пары из американского штата Вирджиния выигрышем почти в 578 тысяч долларов — около 48 миллионов рублей. Счастливый лотерейный билет женщине подарил муж, который даже не подозревал, какой сюрприз привезёт домой. Об этом пишет UPI.

Мужчина остановился на заправке Quik-E Foods в городе Форест, чтобы купить топливо для газонокосилки. Заодно он приобрёл два билета моментальной лотереи Gold 7s. Вернувшись домой, супруг положил их на стол и предложил жене испытать удачу.

Женщина стёрла защитный слой и обнаружила, что один из билетов принёс главный приз — 577 777 долларов. О неожиданном выигрыше сообщило агентство UPI со ссылкой на организаторов Virginia Lottery.

Победительница решила сохранить анонимность. Законодательство Вирджинии позволяет обладателям лотерейных призов не раскрывать свои имена, поэтому личные данные счастливицы не публикуются. По словам женщины, часть полученных денег она собирается направить на путешествия.

В России похожая история произошла с жителем Пермского края, который случайно купил счастливый билет, пока ожидал дочь после занятий. Мужчина зашёл в магазин погреться и решил приобрести билет моментальной лотереи. Покупка принесла ему восемь миллионов рублей, причём о выигрыше он узнал практически сразу.