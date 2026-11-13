Производитель скафандров для лунных миссий NASA хочет зарегистрировать бренд в России
Американская компания Axiom Space подала заявку на регистрацию бренда в России
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Американская аэрокосмическая компания Axiom Space, разрабатывающая скафандры для лунных миссий NASA, подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Под брендом планируется выпускать модули космических аппаратов для обитания людей и животных, осуществления коммерческой деятельности и проведения исследований космоса. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сообщает Life.ru.
Заявка на регистрацию обозначения Axiom Space поступила в Роспатент 10 ноября 2026 года. В перечень продукции, для которой запрашивается правовая охрана бренда, вошли космические модули для обитания людей и животных, осуществления коммерческой деятельности, научных исследований и испытаний систем освоения космоса.
Axiom Space — частная аэрокосмическая компания из Хьюстона, основанная в 2016 году. Её соучредителями стали бывший руководитель программы Международной космической станции (МКС) NASA Майкл Саффредини и предприниматель Кам Гаффариан. Компания занимается созданием коммерческого сегмента МКС, который в перспективе должен превратиться в самостоятельную орбитальную станцию. Кроме того, она организует частные пилотируемые экспедиции на станцию с использованием кораблей SpaceX.
Отдельное направление бизнеса Axiom Space — разработка нового поколения скафандров для американской лунной программы «Артемида». В 2022 году NASA заключило с компанией контракт на создание экипировки для выхода астронавтов на поверхность Луны. Первоначально аналогичными разработками занималась и Collins Aerospace, однако в июне 2024 года NASA и компания договорились прекратить работы по соответствующим заданиям из-за срыва графика. В результате Axiom осталась единственным поставщиком новых скафандров для агентства на ближайшую перспективу.
При этом разработка экипировки столкнулась с серьёзными задержками. В апреле 2026 года генеральный инспектор NASA предупредил, что демонстрация новых скафандров может состояться не раньше конца 2027 года, что создаёт риски для лунной программы. По данным The Washington Post, чтобы сохранить планы высадки астронавтов на Луну в 2028 году, NASA согласилось упростить требования к первоначальной модели экипировки. Упрощённый скафандр будет рассчитан примерно на два с половиной часа работы на поверхности Луны вместо шести часов, предусмотренных первоначальными требованиями.