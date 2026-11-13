Американская аэрокосмическая компания Axiom Space, разрабатывающая скафандры для лунных миссий NASA, подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Под брендом планируется выпускать модули космических аппаратов для обитания людей и животных, осуществления коммерческой деятельности и проведения исследований космоса. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сообщает Life.ru.

Заявка на регистрацию обозначения Axiom Space поступила в Роспатент 10 ноября 2026 года. В перечень продукции, для которой запрашивается правовая охрана бренда, вошли космические модули для обитания людей и животных, осуществления коммерческой деятельности, научных исследований и испытаний систем освоения космоса.

Axiom Space — частная аэрокосмическая компания из Хьюстона, основанная в 2016 году. Её соучредителями стали бывший руководитель программы Международной космической станции (МКС) NASA Майкл Саффредини и предприниматель Кам Гаффариан. Компания занимается созданием коммерческого сегмента МКС, который в перспективе должен превратиться в самостоятельную орбитальную станцию. Кроме того, она организует частные пилотируемые экспедиции на станцию с использованием кораблей SpaceX.

Отдельное направление бизнеса Axiom Space — разработка нового поколения скафандров для американской лунной программы «Артемида». В 2022 году NASA заключило с компанией контракт на создание экипировки для выхода астронавтов на поверхность Луны. Первоначально аналогичными разработками занималась и Collins Aerospace, однако в июне 2024 года NASA и компания договорились прекратить работы по соответствующим заданиям из-за срыва графика. В результате Axiom осталась единственным поставщиком новых скафандров для агентства на ближайшую перспективу.