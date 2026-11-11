NASA представило новые этапы строительства постоянной базы на Луне, создание которой планируется начать в 2032 году. Как сообщает Daily Mail, американское космическое агентство объявило о многомиллиардных контрактах на доставку грузов, разработку исследовательских аппаратов и создание инфраструктуры на поверхности спутника Земли.

Новые проекты представили на выставке аэрокосмических технологий Max Power в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. В NASA рассчитывают, что к моменту возвращения астронавтов на Луну там уже будут находиться первые элементы будущей базы.

«Когда наши астронавты вернутся на Луну, первые элементы лунной базы уже будут ждать их на поверхности», — заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.

Ключевой частью программы стал десятилетний контракт CLPS 2 общей стоимостью до 10 миллиардов долларов. Он предусматривает разработку и эксплуатацию посадочных аппаратов для доставки оборудования на Луну. К проекту привлекли SpaceX, Blue Origin, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие частные компании. Одновременно NASA увеличило предельный объём финансирования действующей программы CLPS с 2,6 до 4,2 миллиарда долларов.

Для исследования южного полюса Луны агентство разрабатывает луноход PROMISE с ядерным источником энергии. В отличие от аппаратов на солнечных батареях, он сможет работать во время двухнедельной лунной ночи и исследовать постоянно затенённые кратеры, где могут находиться залежи водяного льда. Робот получит бур для изучения грунта на глубине до одного метра, а также научные приборы для анализа температуры, радиации и состава поверхности.

Ещё одно направление — разработка орбитальных транспортных аппаратов, которые смогут доставлять тяжёлые грузы с Земли к Луне. NASA заключило соответствующие соглашения с Blue Origin, Arrow Science and Technology и Impulse Space. Программа стоимостью около 1,3 миллиарда долларов включает три испытательные миссии: проверку связи и навигации, разведку южного полюса с помощью прыгающих роботов MoonFall и испытания грузовой инфраструктуры на лунных орбитах.

Строительство базы разделено на три этапа. Сначала NASA намерено наладить регулярные роботизированные миссии, затем создать частично обитаемую инфраструктуру и только после этого перейти к постоянному присутствию людей. При этом возвращение астронавтов на поверхность Луны запланировано на 2028 год.