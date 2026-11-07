Высадка американских астронавтов на Луну, намеченная на 2028 год, вновь оказалась под угрозой переноса из-за задержек с разработкой скафандров. Частная компания Axiom Space, отвечающая за их создание, столкнулась с финансовыми и организационными трудностями, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в последние годы компания испытывает проблемы с денежными потоками и частой сменой руководства. При этом Axiom Space всё сильнее зависит от специалистов NASA, которые вынуждены помогать подрядчику разрабатывать скафандры, хотя именно американское космическое агентство финансирует проект.

Ещё в апреле генеральный инспектор NASA предупреждал, что новые скафандры могут не успеть подготовить к запланированной высадке. Первоначальные сроки разработки уже сдвинулись более чем на полтора года. Если испытания столкнутся с новыми задержками, готовность оборудования может отодвинуться до 2031 года.

Чтобы сохранить график лунной программы, NASA решило упростить требования к первым скафандрам. Вместо первоначально запланированных шестичасовых выходов на поверхность Луны новая облегчённая версия позволит астронавтам работать за пределами посадочного модуля около двух с половиной часов. Более совершенную модель продолжат разрабатывать отдельно.

В NASA пока сохраняют планы отправить людей на Луну в 2028 году в рамках миссии Artemis IV. Однако дальнейшие задержки могут поставить под сомнение эти сроки. Последний раз американские астронавты высаживались на поверхность спутника Земли в 1972 году.

Ранее Life.ru сообщал, что глава NASA Джаред Айзекман допустил поражение США в новой лунной гонке с Китаем. По его словам, Пекин стремительно развивает космическую программу и способен первым в XXI веке отправить людей на поверхность Луны. При этом американское космическое агентство представило план строительства постоянной лунной базы к 2032 году. Её намерены разместить в районе Южного полюса спутника, а реализацию проекта разделить на несколько этапов.