Американский предприниматель Илон Маск предложил перенести вычислительные центры для искусственного интеллекта на околоземную орбиту из-за растущего спроса на электроэнергию. По его мнению, космические серверы смогут получать питание от солнечных батарей без дополнительной нагрузки на земные электросети. Об этом бизнесмен рассказал в интервью инвестору Рону Барону.

«Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объёмы», — заявил Маск.

Предприниматель отметил, что средняя потребляемая мощность электросетей США составляет немногим более 500 гигаватт. Если искусственному интеллекту ежегодно потребуется дополнительно 200 гигаватт, стране придётся наращивать энергетические мощности примерно на 40% в год. Маск считает такие темпы расширения инфраструктуры практически недостижимыми.

Решением он назвал размещение вычислительных комплексов на орбите. По оценке бизнесмена, солнечные панели в космосе способны вырабатывать примерно на 30% больше энергии благодаря отсутствию атмосферного рассеивания. Кроме того, определённые орбиты позволяют обеспечить почти непрерывное освещение и сократить потребность в аккумуляторах.

Маск также рассчитывает, что развитие ракетной системы Starship снизит расходы на доставку оборудования за пределы Земли. В перспективе это может сделать космические вычислительные центры дешевле наземных аналогов. Предприниматель сообщил об успешных испытаниях орбитальных аппаратов с процессорами Nvidia и Google TPU. Запуск первых специализированных комплексов StarMind, по его словам, запланирован на 2027 год.

Также Life.ru рассказывал о планах Илона Маска снизить стоимость доставки грузов на орбиту до 100 долларов за килограмм. Предприниматель рассчитывает добиться этого благодаря полностью многоразовой системе Starship. По его замыслу, ракеты смогут возвращаться на Землю и вновь отправляться в космос с минимальными перерывами, что значительно удешевит запуски.