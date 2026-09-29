Американская ракета APKWS II не сработала и досталась ВС РФ практически целой

Американская управляемая ракета APKWS II досталась российским военным практически в целом состоянии. Кадр с боеприпасом опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

На снимке военнослужащий стоит рядом с найденной ракетой. По данным канала, её боевая часть не сработала, а сам боеприпас после падения сохранился практически без повреждений.

APKWS II представляет собой модернизированный вариант 70-мм неуправляемой ракеты Hydra 70. Установка блока WGU-59/B с полуактивным лазерным наведением превращает её в высокоточный боеприпас.

На Украине такие ракеты применяются в том числе для борьбы с беспилотниками. «Военный осведомитель» ранее сообщал об их использовании комплексами Vampire, а также указывал на возможность применения APKWS с истребителей F-16.

Система APKWS может устанавливаться на разные воздушные и наземные платформы. Производитель заявляет дальность применения до примерно 6,5 километра в зависимости от варианта и условий запуска.

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