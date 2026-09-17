Российские оружейники оснастили пистолет «Оса» антидроновыми патронами с дробью

Для бесствольного пистолета «Оса» разработали патроны, предназначенные для поражения беспилотников на небольшом расстоянии. Новые боеприпасы показали на Всероссийском оружейном форуме в Москве, сообщает RG.ru.

По словам представителя разработчика, возможности комплекса теперь выходят за рамки оружия ограниченного поражения. Помимо служебных боеприпасов, для него предусмотрели средства борьбы с БПЛА, приблизившимися на короткую дистанцию. Специальные патроны снаряжены дробью диаметром четыре миллиметра.

Теперь небольшой квадрокоптер можно поразить с 15 метров. При этом максимальная дальность зависит от конкретной цели. Сам пистолет весит около 400 граммов и имеет четыре патронника, электрическую систему воспламенения заряда и простой прицел.

Ранее Ростех разработал комплекс «Жнец» для противодействия одиночным беспилотникам и целым группам дронов. Система объединяет средства обнаружения и радиоэлектронного подавления, в том числе уже установленные на защищаемом объекте.