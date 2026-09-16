«Вампир» стал легче и летит дальше: Россия привезла в Африку новый РПГ-29М

Россия впервые представила на африканском континенте модернизированный противотанковый гранатомёт РПГ-29М «Вампир». Об особенностях обновлённого оружия, показанного на выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Одним из главных изменений стала масса пускового устройства. По данным Коца, она сократилась примерно втрое по сравнению с первоначальным РПГ-29 и теперь составляет 4,4 килограмма.

Изменились и возможности стрельбы. Военкор утверждает, что дальность прямого выстрела увеличилась примерно вдвое и достигает 600–700 метров, а на гранатомёт теперь можно устанавливать современные оптические и тепловизионные прицелы. «Ростех» ранее также сообщал о двукратном росте дальности точной стрельбы у новой версии.

Расширили и набор боеприпасов. РПГ-29М способен применять тандемные противотанковые ПГ-29ВМ, термобарические ТБГ-29ВМ и многоцелевые МГ-29В. Кроме того, для него заявлены зажигательные, кассетные и осколочно-пучковые выстрелы.

По словам Коца, конструкцию также переработали с учётом опыта современных боевых действий, сделав систему удобнее для переноски и работы в полевых условиях.

Предшественник нового гранатомёта, РПГ-29, был принят на вооружение ещё в конце советского периода. «Вампир» получил известность после Второй ливанской войны 2006 года, когда «Хезболла» применяла его наряду с другими противотанковыми системами против израильской бронетехники, включая танки «Меркава».

Africa Aerospace and Defence 2026 проходит с 16 по 20 сентября на авиабазе Уотерклуф в Претории. «Рособоронэкспорт» организовал на выставке объединённую российскую экспозицию, куда вошли сотни образцов продукции, в том числе беспилотные системы и другое вооружение.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия представила в Египте беспилотные платформы С-71М и С-71К для истребителя Су-57. Новые образцы вошли в российскую экспозицию на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 вместе с экспортной версией истребителя.