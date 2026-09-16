С машинным зрением и связью на 50 км: Обновлённый «Ланцет-Э» представили в Африке

Обновлённый разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» представили на международной выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в Южно-Африканской Республике. Российскую разработку показали в составе объединённой экспозиции «Рособоронэкспорта», передаёт корреспондент ТАСС.

На стенде представлены разведывательный беспилотник Z-16Э и барражирующий боеприпас «Изделие 52Э». Экспортная версия комплекса ранее получила ряд технических улучшений.

Одним из главных нововведений стали алгоритмы машинного зрения на борту Z-16Э. По данным разработчика ZALA, они позволяют беспилотнику автоматически обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели в реальном времени.

Продолжительность полёта разведывательного аппарата увеличена до 3,5 часа. Обновлённая система передачи данных обеспечивает связь на расстоянии до 50 километров.

Africa Aerospace and Defence 2026 проходит с 16 по 20 сентября на авиабазе Уотерклуф в районе Претории. На площадке представлены разработки в области авиации, беспилотных систем, сухопутной и морской техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия представила «Ланцет-Э» на международном авиасалоне в Египте. Вместе с ним на российском стенде показывали Су-57, системы ПВО, радиолокационные станции и другие беспилотные комплексы. Выставка проходила с 8 по 10 сентября, то есть всего за несколько дней до нынешней презентации «Ланцета» в ЮАР.