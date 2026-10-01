Американские ЧВК у границ Ирана: В Совбезе РФ предупредили о рисках «маршрута Трампа» в Армении

Передача «маршрута Трампа» в Армении под американский контроль способна открыть дорогу в страну частным военным компаниям и разведывательной инфраструктуре США — и всё это в паре сотен метров от иранской границы. Такую оценку дал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Заместитель секретаря Совбеза отметил, что вся трасса перейдёт под обслуживание новой американо-армянской компании, тогда как за Ереваном сохранится лишь контроль на границе и таможне. Как он полагает, на практике это способно обернуться допуском американских ЧВК на армянскую территорию и размещением там — буквально в паре сотен метров от иранской границы — разведывательной и, не исключено, иной инфраструктуры США.

«Это закономерно ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему», — отметил замсекретаря СБ России.

Шевцов обратил внимание, что контрольного пакета в проекте у армянской стороны не будет: по условиям соглашения американцам отходит 74%, Еревану — лишь 26%. Мегринский участок дороги будет на протяжении 49 лет эксплуатироваться компанией из США.

Фактически на армянской территории создаётся очередное «государство в государстве», считает представитель Совбеза. При этом с учётом политики Вашингтона, включая попытки перекрыть Ормузский пролив, надёжность будущего коридора он оценил как сомнительную.

Как ранее сообщал Life.ru, в Армении задумались об ужесточении правил получения гражданства для диаспоры. Этническим армянам хотят сохранить упрощённый порядок, но при этом обязать их легально прожить в республике два года и провести на её территории не меньше 366 дней.