Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 17:03

Американские ЧВК у границ Ирана: В Совбезе РФ предупредили о рисках «маршрута Трампа» в Армении

В Совбезе РФ предупредили о рисках «маршрута Трампа» в Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Передача «маршрута Трампа» в Армении под американский контроль способна открыть дорогу в страну частным военным компаниям и разведывательной инфраструктуре США — и всё это в паре сотен метров от иранской границы. Такую оценку дал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Заместитель секретаря Совбеза отметил, что вся трасса перейдёт под обслуживание новой американо-армянской компании, тогда как за Ереваном сохранится лишь контроль на границе и таможне. Как он полагает, на практике это способно обернуться допуском американских ЧВК на армянскую территорию и размещением там — буквально в паре сотен метров от иранской границы — разведывательной и, не исключено, иной инфраструктуры США.

«Это закономерно ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему», — отметил замсекретаря СБ России.

Шевцов обратил внимание, что контрольного пакета в проекте у армянской стороны не будет: по условиям соглашения американцам отходит 74%, Еревану — лишь 26%. Мегринский участок дороги будет на протяжении 49 лет эксплуатироваться компанией из США.

Фактически на армянской территории создаётся очередное «государство в государстве», считает представитель Совбеза. При этом с учётом политики Вашингтона, включая попытки перекрыть Ормузский пролив, надёжность будущего коридора он оценил как сомнительную.

В Совбезе РФ предупредили Армению о возможном разочаровании в гарантиях США
В Совбезе РФ предупредили Армению о возможном разочаровании в гарантиях США

Как ранее сообщал Life.ru, в Армении задумались об ужесточении правил получения гражданства для диаспоры. Этническим армянам хотят сохранить упрощённый порядок, но при этом обязать их легально прожить в республике два года и провести на её территории не меньше 366 дней.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Армения
  • США
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar