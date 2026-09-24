В Совбезе РФ предупредили Армению о возможном разочаровании в гарантиях США

Заместитель секретаря Совета безопасности России генерал армии Олег Салюков заявил, что возможная ставка Еревана на американские гарантии безопасности может привести к разочарованию. По его словам, переход Армении на западные стандарты в оборонной сфере потребует значительных расходов и не гарантирует ожидаемого результата.

«Если же Ереван предпочтет американские гарантии безопасности, то это определенно грозит для него возможным разочарованием от полученных результатов», — сказал Салюков журналистам.

Замсекретаря Совбеза также подверг критике позицию армянских властей по поводу сотрудничества с Россией и участия страны в ОДКБ. По его словам, события вокруг Нагорного Карабаха Ереван использовал как основание для заявлений о неэффективности прежней модели военно-технического взаимодействия.

Салюков утверждает, что около 90% вооружения армянской армии имеет российское происхождение. В качестве примеров он назвал комплексы «Искандер», системы ПВО «Тор-М2», самолёты Су-30СМ и бронетехнику. Он также напомнил, что значительная часть армянских офицеров проходила обучение в советских и российских военных учебных заведениях.

Отношения Еревана с ОДКБ остаются фактически замороженными. На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что Армения не станет возражать, если её решат исключить из организации. Армянский премьер сравнил ситуацию с сюжетом сказки «Смерть Кикоса» и призвал не строить предположения вокруг возможного исключения страны. При этом формально Армения продолжает оставаться членом ОДКБ, несмотря на заморозку своего участия в работе объединения.