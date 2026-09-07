Американские инвесторы начали скупать «пляжные ключи» за $650 тысяч

Американский рынок элитной недвижимости меняется: состоятельных покупателей всё чаще привлекают не только дорогие дома и квартиры, но и необычные формы владения. Среди них — права на доступ к частным пляжам, исторические поместья и недвижимость рядом с престижными университетами, пишет The Wall Street Journal.

Особенно интересный сегмент сформировался на курортном острове Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса. Там продаются так называемые «пляжные ключи» — участки прибрежной земли, на которых нельзя строить, но владельцы получают эксклюзивный доступ к пляжу.

Стоимость таких прав заметно выросла за последние годы. В 2003 году доступ к пляжу Куансу можно было приобрести за $200 тыс., тогда как в прошлом году цена достигла $475 тыс. На пляже Хэнкок сделки доходили до $650 тыс.

Мартас-Винъярд давно считается местом отдыха американской элиты и политиков. С переориентацией острова с промышленности на сферу услуг в конце XIX века он постепенно превратился в популярное место для летнего отдыха жителей Бостона и Нью-Йорка. Кроме того, именно здесь снимался триллер Стивена Спилберга «Челюсти».

Ещё одним направлением элитного рынка остаётся историческая недвижимость. В частности, звезда НФЛ Трэвис Келси приобрёл историческое поместье в Братенале, штат Огайо, за $5,35 млн.

Одновременно необычный рост цен наблюдается в университетских городках США. Спрос на расположенные рядом с ведущими вузами дома и апартаменты поддерживают состоятельные семьи, которые приобретают недвижимость для своих детей.

Ранее россиянам объяснили, в какую недвижимость лучше инвестировать в 2026 году. Апартаменты могут стать разумным вариантом при ограниченном бюджете, поскольку обычно стоят на 10-20% дешевле сопоставимых по площади квартир. Однако стоит заранее оценить перспективы перепродажи или сдачи недвижимости в аренду.