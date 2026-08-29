С помощью зонта не исправить: Как дело Долиной изменило российский рынок недвижимости

После дела певицы Ларисы Долиной покупатели вторичного жилья стали внимательнее проверять не только документы на квартиру, но и обстоятельства самой продажи. По оценке основателя агентства недвижимости Софии Любимовой, громкая история показала, что даже официально оформленная сделка впоследствии может оказаться предметом судебного спора.

Теперь повышенное внимание вызывают причины продажи, дальнейшие планы собственника и отсутствие давления на него со стороны третьих лиц. Особенно настораживают ситуации, когда пожилой человек торопится избавиться от единственной квартиры, заметно снижает цену и не может понятно объяснить, куда собирается переезжать.

Возраст владельца сам по себе не делает сделку опасной. Если продавец осознаёт условия договора, не действует в спешке и может объяснить, что будет делать после продажи жилья, такую недвижимость можно покупать. Однако проверка должна быть гораздо тщательнее.

«Главный результат дела Долиной именно в том, что оно не остановило мошенничество, но заставило рынок намного серьёзнее относиться к безопасности», — подчеркнула риелтор в интервью «Ленте.ру».

Ранее Life.ru разобрал практику оспаривания сделок с жильём после «эффекта Долиной». В обзоре Верховного суда рассматривались ситуации, при которых покупатель может лишиться недвижимости из-за мошенничества, банкротства продавца или ошибок при оформлении сделки.