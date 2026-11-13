Американские студенты отдают предпочтение социалистической экономической модели и всё чаще выступают за ограничения свободы слова. 47% опрошенных считают, что СССР и Куба предлагают более удачную систему хозяйствования, чем капиталистические страны. Кроме того, 22% заявили, что США заслужили теракты 11 сентября 2001 года. Такие результаты показал опрос Института Бакли, в котором приняли участие 803 студента американских колледжей.

Согласно результатам, 42% студентов предпочли бы жить при социализме, тогда как капитализм выбрали 28%. Разрыв в 14 процентных пунктов стал самым большим за пять лет наблюдений. Социалистическую модель поддержали даже студенты бизнес-специальностей: 38% против 27%, выступивших за капитализм. Консервативно настроенные учащиеся и студенты азиатского происхождения оказались единственными крупными демографическими группами, в которых капиталистическая система получила преимущество.

При этом симпатии к социализму сочетаются у части опрошенных с поддержкой жёстких мер против нежелательных высказываний. Среди сторонников социалистической экономики 61% допускают срыв публичных выступлений, а 56% считают физическое насилие оправданным для пресечения того, что они воспринимают как язык вражды. Среди предпочитающих капитализм эти показатели составили 36% в обоих случаях.

Отвечая на вопросы о событиях 11 сентября 2001 года, 22% студентов согласились с утверждением, что США заслужили террористические атаки. Из них 11% полностью поддержали такую позицию, ещё 11% — частично. Не согласились с ней 72% опрошенных, остальные затруднились ответить. Среди студентов, допускающих применение физического насилия для пресечения языка вражды, доля согласных с утверждением о терактах достигла 41%. Среди сторонников социализма она составила 33%, а среди предпочитающих капитализм — 18%.

В целом 65% участников исследования заявили, что гордятся тем, что являются американцами. При этом половина опрошенных считает, что США неразрывно связаны с идеологией превосходства белой расы. Лишь 39% полагают, что страна движется вперёд. Среди консерваторов оптимистичную оценку дали 66%, среди либералов — 32%.

В вопросах международной политики студенты чаще называли Палестину, а не Израиль лучшим союзником Вашингтона. Такой позиции придерживаются 38% участников опроса, тогда как Израиль выбрали 25%. Годом ранее соотношение составляло 33% против 29%. Общее отношение к Израилю также оказалось преимущественно негативным: 47% студентов относятся к стране неблагоприятно, положительно — 27%. Среди либерально настроенных респондентов отношение к Палестине оказалось лучше, чем к собственным Соединённым Штатам: 64% против 59%.

Впервые за историю наблюдений Института Бакли больше студентов сочли, что Верховный суд США принимает решения исходя из собственного понимания закона, а не политических предпочтений судей. Так ответили 43% участников опроса, тогда как 39% назвали высшую судебную инстанцию политизированным институтом.