86% россиян за последние три года хотя бы раз пользовались кредитами или другими займами. При этом большинство граждан по-прежнему воспринимают заёмные деньги как крайнюю меру, а не удобный финансовый инструмент. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ, представленные на круглом столе в Общественной палате РФ.

Согласно данным опроса, 63% респондентов предпочитают избегать кредитов и обращаться к ним только в случае необходимости. Ещё 30% считают заёмные средства удобным способом решения финансовых вопросов. Чаще всего россияне пользуются кредитными картами (57%) и потребительскими кредитами (41%).

При этом отношение к долгам во многом зависит от цели займа. Покупку жилья в кредит считают оправданной 84% опрошенных, оплату лечения — 81%, а образования — 72%. Зато брать деньги взаймы на подарки не готовы одобрить 80% респондентов, а на повседневные расходы — 75%.

Особое внимание исследователи уделили просрочкам. Различные задержки платежей считают допустимыми 79% владельцев кредитов и 90% держателей кредитных карт. При этом наиболее опасными россияне называют долги по ипотеке (37%) и микрозаймам (35%). Просрочку по кредитке серьёзной угрозой считают только 10% участников исследования.

Несмотря на такое отношение, большинство заёмщиков стараются соблюдать график выплат. Так, 39% погашают кредиты досрочно, а ещё 42% вносят платежи вовремя. При этом хорошими свои знания о кредитовании считают лишь 27% россиян, ещё 40% оценивают их как средние.

Отдельно социологи изучили отношение к должникам и банкротству. Почти половина опрошенных (43%) сочувствуют людям с крупными долгами, тогда как 26% их осуждают. При этом 82% считают банкротство крайней мерой. О существовании компаний, обещающих избавить от долгов, знают 68% граждан, однако больше половины подозревают такие организации в сокрытии последствий процедуры и агрессивной рекламе.

Исследование проводилось в несколько этапов. В телефонном опросе 30–31 мая участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. В начале июня специалисты дополнительно опросили 2033 человека через интернет, а также 300 граждан с просроченной задолженностью и опытом общения с взыскателями.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне стали вдвое реже оформлять кредиты на покупку товаров. В сентябре 2026 года банки выдали 255,6 тысячи таких займов на 16,9 миллиарда рублей. При этом средний срок погашения вырос с 14 до 17 месяцев.