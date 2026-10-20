Россияне отказываются от покупок в кредит: Выдачи займов за два года рухнули вдвое

Россияне стали брать товары в кредит вдвое реже, чем два года назад. Такие данные привёл телеграм-канал Mash Money.

В сентябре 2026 года жители страны оформили 255,6 тысячи займов на покупку товаров. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее. Суммарный объём выдач опустился на 5% — до 16,9 миллиарда рублей.

Средний чек по такому кредиту составил 66 тысяч рублей. При этом люди стали растягивать выплаты: если раньше на возврат уходило около 14 месяцев, то теперь — 17. За девять месяцев 2026 года россияне взяли 2,11 миллиона товарных кредитов на 136,79 миллиарда рублей. Для сравнения, за тот же отрезок 2024-го рынок был вдвое больше.

Больше всего в долг на покупки берут в Москве — почти 21 тысяча кредитов на 1,65 миллиарда рублей. Следом идут Подмосковье (1,24 миллиарда, 16,5 тысячи займов) и Санкт-Петербург (806 миллионов, 10,7 тысячи). Четвёртую строчку занял Краснодарский край, пятую — Татарстан.

Меньше всего к таким кредитам прибегают в Ингушетии — там приходится менее трёх новых займов на тысячу жителей. Редко берут товары в долг также в Крыму и Дагестане. В Тыве показатель держится на уровне примерно 25 кредитов на тысячу человек.

Ранее Life.ru сообщал, что общее количество выданных россиянам розничных кредитов сократилось на 13% за два года. По данным Национального бюро кредитных историй, в сентябре 2026 года банки выдали 4,05 миллиона займов против 4,64 миллиона за аналогичный месяц 2024-го.