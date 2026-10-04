Долг есть, а денег нет: при каком условии с кредитом лучше повременить

От кредита стоит отказаться, если нынешних доходов недостаточно для его погашения, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, при расчёте будущих платежей надёжнее опираться на сумму, которую человек стабильно зарабатывает каждый месяц.

«Посмотрите средний доход ежемесячно и ориентируйтесь на ту сумму средств, которые вы стабильно зарабатываете ежемесячно», — отметил собеседник NEWS.ru.

Рассчитывать на деньги, которых пока нет, не стоит. Ещё до обращения в банк необходимо определить, на что пойдут заёмные средства и из какого источника предстоит возвращать долг.

Кроме того, эксперт рекомендовал заранее разобраться в стоимости кредита. Важно оценить не только сумму, которую выдаст банк, но и условия возврата, включая расходы на проценты.

Ранее юрист посоветовала проверять кредитную историю и долги у приставов за три-четыре недели до подачи заявки. Это даст время погасить задолженности и исправить ошибочные записи. За несколько дней до визита в банк проверку стоит повторить.