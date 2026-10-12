В России выдача розничных кредитов сократилась на 13% за два года

В России количество выданных розничных кредитов за два года уменьшилось на 13%, опустившись с 4,64 млн в сентябре 2024-го до 4,05 млн в том же месяце 2026-го. Такие данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) приводит ТАСС.

Снижение наблюдается и в месячной динамике. Если в августе банки предоставили гражданам 4,13 млн займов, то в сентябре их число сократилось на 1,8%. При этом наиболее заметное падение среди крупнейших региональных рынков зафиксировали в Свердловской и Новосибирской областях, где показатель уменьшился на 3,7% и 3,6% соответственно.

В Москве выдача просела на 3,4%, столько же потеряла Челябинская область. Санкт-Петербург и Ростовская область показали снижение на 3%. Единственным исключением среди 20 регионов-лидеров стала Воронежская область, где число оформленных договоров, напротив, выросло на 1,8%.

Несмотря на отрицательную динамику, столица сохраняет первое место по количеству предоставленных гражданам кредитов — 283,6 тысячи за сентябрь. Следом расположились Подмосковье с 222,4 тысячи и Краснодарский край со 162,6 тысячи. В пятёрку также вошли Санкт-Петербург (139 тысяч) и Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО (132,4 тысячи).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил происходящее ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка. Среди основных факторов он назвал резкое повышение процентных ставок и ограничения, связанные с долговой нагрузкой заёмщиков. Эти меры направлены на охлаждение рынка кредитования.

Ранее доцент Финансового университета Пётр Щербаченко заявил, что от кредита стоит отказаться, если текущих доходов не хватает на его погашение. По его словам, при расчёте платежей лучше опираться на сумму, которую человек стабильно зарабатывает каждый месяц.