КПРФ предложила кредиты для промышленности под 3–4% годовых по примеру Китая

Депутаты КПРФ предложили создать в России единую федеральную программу льготного кредитования промышленности с фиксированной ставкой 3–4% годовых. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что доступные заёмные средства необходимы предприятиям для запуска новых технологий и их внедрения в производство. В качестве примера авторы инициативы приводят систему господдержки промышленности в Китае.

«Мы указываем, что именно схожая практика государственной поддержки приоритетных отраслей промышленности обеспечила стремительный индустриальный взлёт Китая», — отметил Афонин RG.ru.

По предложению депутатов, предприятия из приоритетных отраслей должны получить возможность брать кредиты на развитие под низкий фиксированный процент. Авторы обращения считают, что это позволило бы компаниям увереннее планировать долгосрочные инвестиции.

Парламентарии указывают, что в 2025–2026 годах средние ставки по кредитам для юридических лиц составляли примерно 17–20% в зависимости от срока и объёма займа. По мнению КПРФ, при такой стоимости финансирования российским производителям сложнее конкурировать с зарубежными компаниями.

При этом льготные механизмы поддержки промышленности в России уже действуют. В частности, государство использует субсидирование ставок и льготные займы Фонда развития промышленности, однако условия отдельных программ могут зависеть от ключевой ставки и других параметров.

Авторами обращения вместе с Афониным выступили депутаты Госдумы Георгий Камнев и Алексей Куринный. Они попросили кабмин рассмотреть возможность запуска отдельной федеральной программы с фиксированной ставкой.

Ранее доцент Финансового университета Пётр Щербаченко заявил, что от кредита стоит отказаться, если текущих доходов не хватает на его погашение. По его словам, при расчёте платежей лучше опираться на сумму, которую человек стабильно зарабатывает каждый месяц.